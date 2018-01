Actions chez Deliveroo - Les syndicats, le collectif de coursiers et la direction se reverront lundi

(Belga) La direction de l'entreprise de livraison de repas Deliveroo s'est réunie pour la première fois ce vendredi avec les syndicats et le collectif des coursiers en présence d'un conciliateur social. Cette conciliation a été acceptée après que le collectif eut occupé durant deux jours les locaux de la société à Ixelles. Les parties se reverront une nouvelle fois lundi à 19h00.

Les discussions sont qualifiées de constructives, mais les vrais points de désaccord n'ont pas encore été dénoués. "Tout le monde s'écoute et on parle avec des gens d'un certain niveau, ce qui est important", souligne Steve Steyaert, du syndicat socialiste ABVV-BTB. "Les juristes de Deliveroo doivent venir lundi avec des propositions." Il semble peu probable que la date du 31 janvier comme limite pour passer sous statut d'indépendant soit reportée. A partir de cette date, les coursiers ne pourront plus passer par la coopérative Smart. "Le report de cette deadline est difficile, car Deliveroo a mis fin à son contrat avec Smart. Ils ne le renouvelleront sans doute pas, mais cela met aussi la pression nécessaire sur Deliveroo", ajoute M. Steyaert. Entre temps, les coursiers et syndicats poursuivent leurs actions. Ils appelleront une nouvelle fois à faire grève samedi à 15h00.