Actions chez Deliveroo: une réunion constructive avec le ministre Peeters à Davos

Une rencontre entre la vice-présidente de Deliveroo Thea Rogers et le ministre de l'Emploi Kris Peeters s'est déroulée jeudi à Davos au Forum Economique Mondial. Elle a été "constructive", selon un porte-parole de Deliveroo, la société de livraison de plats à domicile.

"Nous nous félicitons que le ministre ait condamné les actes qui ont eu lieu hier (mercredi), visant à intimider le personnel de Deliveroo", souligne le porte-parole. Deliveroo a expliqué au ministre qu'en l'espace d'une seule journée, "depuis l'annonce de l'obtention de l'agrément en tant que plateforme de l'économie collaborative, 250 personnes ont postulé pour travailler avec Deliveroo, ce qui montre que le travail flexible offert par l'entreprise est le travail que les coursiers souhaitent". Deliveroo a également expliqué qu'elle maintenait sa politique de portes ouvertes aux coursiers pour discuter et répondre aux questions dans un environnement constructif. "Nous avons une fois de plus, renforcé notre position, à savoir que l'entreprise veut mettre fin au compromis entre la flexibilité que les coursiers veulent et la sécurité qu'ils méritent. Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec le gouvernement pour que cela se produise", ajoute le porte-parole. Depuis mercredi, des coursiers occupent le siège bruxellois de Deliveroo. Le collectif souhaite rencontrer la direction pour discuter d'un statut de salarié pour les travailleurs qui ne veulent pas du statut d'indépendant, et d'une garantie de salaire horaire minimum.