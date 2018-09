Actions vegan: des bouchers du Nord font appel à des vigiles

Le président des bouchers du Nord a annoncé vendredi qu'il allait faire appel à une "société de sécurité privé" pour sécuriser des enseignes du Nord face à d'éventuelles actions d'associations vegan samedi.

"Quatre associations vegan annoncent des actions contre nos commerces" samedi et "il n’est pour nous pas possible de ne pas réagir et d’attendre sagement leurs actions voire de fermer nos entreprises pour nous protéger", a affirmé Laurent Rigaud dans un communiqué.

"Nous allons donc sécuriser nos entreprises nous-mêmes physiquement avec une société de sécurité privée. Cette situation, vous le reconnaissez, est anormale mais nécessaire", a ajouté ce responsable.

"Nous avons fait appel à une société de gardiennage pour qu'un vigile reste toute la journée devant notre enseigne samedi et dans la nuit de samedi à dimanche", a expliqué à l'AFP Valérie Carreel, responsable de la boucherie L'Esquermoise à Lille, dont les vitrines avaient été vandalisées en mai et taguées "Stop au spécisme".

"A ce stade, nous n'avons pas d'éléments particuliers" quant à l'organisation de manifestations de militants vegan ce week-end, a indiqué à l'AFP une source policière, soulignant cependant "une sensibilisation quasi permanente" à cette problématique.

Six personnes ont été interpellées en septembre dans le cadre d'une enquête sur des actes de vandalisme contre neuf commerces, dont des boucheries ou des poissonneries, dans la métropole de Lille, par des militants vegan. L'une d'entre elles, une femme de 21 ans, devrait être jugée devant le tribunal correctionnel de Lille le 14 décembre.