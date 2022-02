Aertssen Group de Stabroek élue "Entreprise de l'année"

(Belga) Aertssen Group de Stabroek a été élue mercredi soir "Entreprise (flamande) de l'année", a annoncé le ministre-président flamand Jan Jambon lors de l'attribution du prix au Heysel à Bruxelles.

L'entreprise familiale, un partenaire pour la construction et l'industrie, offre des services tels que des grands travaux d'infrastructures, des chantiers de levage, des transports exceptionnels, du stockage et le montage de gros engins agricoles et de chantier. Le prix a été octroyé pour la 27e fois cette année par la firme de consultance EY en collaboration avec De Tijd et BNP Paribas Fortis. Le gagnant a été choisi par un jury de représentants du monde des entreprises belges et académique, présidé par Michèle Sioen, CEO du groupe textie Sioen Industries. Les autres nominés étaient Cegeka (IT) de Hasselt, Destiny (fournisseur de cloud) de Zaventem et le holding industriel Heylen Group de Herentals. Stow avait reçu ce prix l'an dernier. Côté francophone, c'est la société IT Odoo qui a reçu mardi le prix de l'"Entreprise de l'année". (Belga)