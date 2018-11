Afghanistan: 10 morts dans l'attaque contre une compagnie de sécurité privée à Kaboul

(Belga) Au moins dix personnes ont été tuées mercredi dans un attentat à la voiture piégée suivi d'un échange de tirs, revendiqué par les talibans, visant une compagnie de sécurité privée britannique dans l'est de Kaboul, ont annoncé des responsables officiels.

"10 morts et 19 blessés ont été évacués", a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Wahid Majroh, selon un dernier bilan. Un porte-parole du ministère de l'Intérieur, Nasrat Rahimi, a confirmé ce bilan, sans toutefois communiquer sur la nationalité des victimes, et avertissant que celui-ci pourrait encore s'aggraver. "Une voiture piégée a explosé à proximité des locaux de la compagnie G4S", avait auparavant déclaré le porte-parole de la police, Basir Mujahid. "Il y eu des échanges de tirs qui sont maintenant terminés. Les forces de sécurité inspectent la zone pour la déclarer sûre". G4S, qui remplit des missions de sécurité dans le monde entier, a confirmé à Londres "un incident contre une de nos installations à Kaboul". La compagnie emploie 611.000 personnes dans une centaine de pays. Elle est cotée au London stock exchange, selon son site internet. L'attentat a été revendiqué par les talibans dans un message sur Twitter de leur porte-parole Zabiullah Mujahid: "l'opération a commencé par l'enlèvement de tous les obstacles par un camion piégé et l'ouverture du chemin à de nombreux martyrs". Cette attaque dite multiple, une explosion suivie de tirs d'hommes armés, survient le jour même où le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les talibans et le gouvernement afghan à entamer des "pourparlers de paix directs". Lors d'une réunion ministérielle sur l'Afghanistan à Genève, le président afghan Ashraf Ghani a annoncé la constitution d'une "équipe de négociation" de 12 personnes et indiqué qu'une "feuille de route pour les négociations de paix" avait été établie. (Belga)