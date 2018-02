Aides européennes: Toulouse paralysée par les agriculteurs en colère

Opérations escargot menées par quelque 110 tracteurs sur le périphérique et les autoroutes autour de Toulouse, le 31 janvier 2018 - PASCAL PAVANI

Pneus et bottes de paille en feu: une centaine de tracteurs d'agriculteurs en colère ont provoqué mercredi la paralysie de l'agglomération de Toulouse en créant d'énormes bouchons sur le périphérique et dans le centre de la quatrième ville de France, pour protester contre la nouvelle carte européenne des zones agricoles défavorisées.

"Le ministre (de l'Agriculture) se moque des agriculteurs. C'est intolérable!", ont protesté la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs (JA) de Haute-Garonne, qui dénoncent une réforme des aides européennes qui pourrait priver certains d'entre eux de la moitié de leurs revenus.

Après avoir bloqué dès 06H30 le périphérique toulousain et les autoroutes qui y convergent, les agriculteurs ont obstrué avec leurs tracteurs un boulevard du centre-ville près de la préfecture de région, où une délégation a été reçue.

A sa sortie, un des responsables de la FDSEA, Christian Mazas, s'est réjoui "d'avoir obtenu un rendez-vous avec le ministre" Stéphane Travert vendredi à 11H00, une rencontre que le ministère a confirmée.

"On demandera au ministre de conserver toutes les zones défavorisées d'Occitanie", a déclaré M. Mazas, mais "si on n'obtient pas satisfaction, ce sera sans concession", a-t-il prévenu, évoquant une manifestation "plus dure" la semaine prochaine.

Avant de lever le camp, les manifestants ont déversé foin, fourrage, pneus, bidons et palettes aux abords de la préfecture. Ils ont ensuite regagné le périphérique à bord de leurs tracteurs et mis fin à leur blocage quand la préfecture a confirmé le rendez-vous avec le ministre.

Auparavant, quelque 110 tracteurs selon la préfecture avaient perturbé le trafic une bonne partie de la journée, en coupant le périphérique autour de la ville rose, où Airbus a son siège mondial sur une aire urbaine qui compte plus d'1,2 million d'habitants.

Si la nouvelle carte des aides entre en vigueur, "je perdrais 7.000 euros (par an). Ce n’est pas un petit montant par rapport au budget de mon exploitation, je suis en train de réfléchir sur l’éventualité d’arrêter", a expliqué Joël Escrieut, éleveur à Avignonet-Lauraguais, également responsable secteur élevage de la FDSEA.

"Je suis sur des coteaux pentus, on ne peut pas faire autre chose que de l’élevage. Il faut maintenir ces aides pour maintenir le territoire en bon état, entretenir les terres, sinon elles deviendront des friches", a-t-il insisté.

- 'Perte de revenus' -

A Montauban, dans le Tarn-et-Garonne voisin, les éleveurs avaient également érigé des barrages sur les deux autoroutes d'accès à la ville, avant de pénétrer à pied sur l'A62, où ils se sont couchés, coupant temporairement l'axe Toulouse-Bordeaux.

Comme ils l'ont fait ailleurs dans le sud-ouest, les agriculteurs protestent contre la carte des futures zones agricoles défavorisées, qui risque de réduire le nombre de communes éligibles à certaines aides européennes et provoquer, selon eux, la faillite de nombreuses exploitations.

La réforme européenne des zones agricoles défavorisées dites simples doit être validée le 15 février et entrer en vigueur au printemps.

Pour Thibault Audibert, 19 ans, élève en BTS agricole à Auch qui envisage de reprendre l’exploitation familiale de race bovine, "très clairement, il y aura une perte de revenus". "Ca peut remettre en cause mon installation. Je ne sais pas si l’exploitation sera viable sans ces aides", a-t-il souligné.

La présidente de la région Occitanie Carole Delga (PS) a également jugé "incompréhensible que les moyens de l'une des premières régions agricoles de France, soient en baisse". "Nous portons des solutions concrètes pour le territoire d'Occitanie et pour nos agriculteurs qui ne doivent pas être sacrifiés. Il est plus qu'urgent que nos propositions soient entendues et étudiées", a-t-elle déclaré, dans un communiqué réclamant "un rendez-vous urgent au ministre de l'Agriculture".

Le président du conseil départemental, Georges Méric (PS), avait aussi fait part de "son inquiétude" au ministre. Selon lui, le nouveau zonage "impliquerait l'exclusion de près de 100 communes haut-garonnaises de ces zones défavorisées, alors que le département en a déjà perdu 130 en avril. Début 2017, la Haute-Garonne comptait 400 communes classées. Si cette nouvelle carte est appliquée, elle n'en compterait plus que 170, a-t-il déploré.