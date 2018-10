Air Belgium poursuit ses activités

(Belga) Confrontée à une situation financière difficile, après la suspension de son partenariat avec son principal partenaire UTour, la compagnie aérienne Air Belgium se penchait sur son avenir ce jeudi. Le conseil d'administration avait convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour poser la question de la continuité ou de la dissolution de la compagnie.

"Le management a présenté les actions entreprises dan le cadre de son plan d'affaires. Les actionnaires ont pris acte et n'ont pas vu de raison de mettre en cause la continuité de l'entreprise", indique Air Belgium jeudi soir. "Des réunions avec les actionnaires se tiendront dans les prochaines semaines afin de rester informés du suivi des actions en cours." Pour pallier la suspension temporaire de sa liaison Charleroi-Hong Kong, la compagnie opère des vols pour des compagnies tierces à plus haute fréquence qu'auparavant. (Belga)