Air Calédonie International reçoit le premier de ses quatre nouveaux Airbus

La compagnie Air Calédonie International (ACI) a réceptionné mardi à l'aéroport international de Nouvelle-Calédonie le premier des quatre Airbus, qui doivent renouveler entièrement sa flotte d'ici 2021, a constaté l'AFP.

L'Airbus A330neo, officiellement livré la semaine dernière à la compagnie calédonienne sur le site toulousain de l'avionneur européen, s'est posé mardi à la mi-journée sur le tarmac de l'aéroport international de La Tontouta.

ACI a passé commande de deux A330neo et deux A320neo, dont la livraison va s'étaler jusque mi-2021, pour renouveler entièrement sa flotte, actuellement de deux A320 et deux A330, d'un âge moyen de 14 ans, coûteux "en termes de maintenance et de consommation de carburant", a expliqué à l'AFP Didier Tappero, directeur général d'ACI.

"Des développements se feront jour à un moment ou un autre de l'histoire de la compagnie", a-t-il précisé, évoquant notamment l'ouverture possible de liaisons avec la Chine.

Créée en 1983, ACI détient 80% du trafic aérien calédonien et transporte environ 420.000 passagers par an, vers dix destinations, en Océanie et au Japon. La companie a dégagé un bénéfice 2018 de l'ordre de 400 millions CFP (3,3 millions euros), selon M.Tappero.

Le financement des nouveaux Airbus, dont le prix d'achat n'a pas été communiqué, est assuré à 25% par des fonds propres, à 25% grâce au régime de la défiscalisation, et les 50% restant par un emprunt.

"Tous les chiffres sont plutôt positifs. Les écononomies de carburant et de maintenance sont suffisamment importantes", au moins les premières années, "pour compenser le surcoût de l'achat des avions", a souligné M.Tappero.

Dans un rapport publié en 2016, la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie avait toutefois alerté sur les "risques" du plan d'affaires de la compagnie, pointant des prévisions de croissance de passagers trop "ambitieuses".

ACI mise en effet sur une hausse de 4% par an du nombre de touristes entre 2015 et 2025, contre 0,6% par an entre 2005 et 2015, avait souligné la juridiction financière.

"Les recettes pourraient ne plus permettre d’absorber les coûts engagés", avait aussi prévenu la Chambre, relevant que la collectivité calédonienne, actionnaire et caution de l'emprunt, risquait alors d'être sollicitée.