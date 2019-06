Air Canada se lance dans la livraison par drones

(Belga) La première compagnie aérienne canadienne, Air Canada, a annoncé mardi son entrée sur le marché de la livraison par drones via une entente commerciale conclue avec l'entreprise spécialisée Drone Delivery Canada.

En vertu de cet accord, d'une durée de 10 ans, la division fret d'Air Canada jouera le rôle "d'agent commercial" pour vendre les services de livraison par drone au Canada de la startup, selon un communiqué de la compagnie aérienne. "Nous sommes convaincus que la technologie des drones permettra de proposer au secteur du fret des solutions rentables aux problèmes complexes liés à la chaîne d'approvisionnement dans les marchés non traditionnels, notamment dans les collectivités éloignées du Canada", a précisé Tim Strauss, vice-président du fret à Air Canada. L'entreprise de livraison par drones a prévu de mettre en place 150.000 routes de drones au Canada pour ensuite s'étendre aux Etats-Unis et en Europe, sous réserve d'approbation par les autorités réglementaires. L'entreprise a débuté ses opérations l'année dernière en signant un contrat de 2,5 millions de dollars canadiens (1,66 million d'euros) pour livrer du matériel, des médicaments, de la nourriture et du courrier à la communauté autochtone de Moose Cree, dans le nord de l'Ontario (est).