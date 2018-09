Air Corsica célèbre le 100.000e passager transporté entre BSCA et la Corse

(Belga) La compagnie aérienne Air Corsica a célébré jeudi à Charleroi le 100.000e passager accueilli sur l'un de ses vols entre l'aéroport de Charleroi (BSCA) et trois aéroports corses (Calvi, Ajaccio, Bastia). La compagnie aérienne avait commencé à opérer depuis l'aéroport de Charleroi en 2017.

Les responsables de la compagnie aérienne et de BSCA se sont réjouis jeudi du développement des activités d'Air Corsica à partir de Charleroi et de leur bonne collaboration. En 2017, la compagnie aérienne avait offert sur ses vols entre BSCA et la Corse quelque 60.000 sièges. En 2018, elle devrait en réserver quelque 84.000 grâce notamment au prolongement de ses activités jusqu'à début janvier 2019. En 2019, le développement devrait se poursuivre puisqu'Air Corsica table sur quelque 100.000 sièges. (Belga)