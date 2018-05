Air France arrête ses vols directs Paris-Téhéran d'octobre à mars 2019

La compagnie aérienne Air France a annoncé l'arrêt de ses vols directs entre Paris et Téhéran entre fin octobre 2018 et fin mars 2019 en raison d'une "faible performance économique", le groupe formé avec KLM maintenant en revanche sa liaison directe entre Amsterdam et Téhéran.

"Après deux années d'activité et face à une faible performance économique, Air France a pris la décision d'adapter le programme de cette ligne afin d'être en adéquation avec le niveau de la demande", a expliqué Air France-KLM sur son site internet.

En conséquence, la compagnie a annoncé à ses clients que "les vols suivants ne seront pas opérés du 28 octobre 2018 au 30 mars 2019: - AF738 CDG 12h15 IKA 20h15 - AF755 IKA 08h55 CDG 12h40".

En outre Air France-KLM a précisé qu'à compter du 28 octobre 2018, les vols Air France assurés par sa filiale à bas coûts Joon seront assurés entre Paris et Téhéran, "uniquement pendant la saison d'été".

Air France a promis d'accompagner les clients ayant déjà effectué leurs réservations vers d'autres solutions "afin de limiter les désagréments".

Air France assure trois allers-retours hebdomadaires entre Paris et Téhéran et sa filiale néerlandaise KLM autant entre Amsterdam et Téhéran.