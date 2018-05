Air France: résultats de la consultation sur les salaires le 4 mai

Les résultats de la consultation lancée par la direction d'Air France auprès des salariés sur sa proposition d'augmentation salariale, rejetée par l'intersyndicale qui appelle "sans ambiguïté à voter non", seront connus le vendredi 4 mai au soir, a-t-elle indiqué mardi.

Cette consultation, annoncée vendredi par le président d'Air France, Jean-Marc Janaillac, qui a mis sa démission dans la balance, doit commencer jeudi alors que la compagnie aérienne connaît mardi son 11e jour de grève en deux mois.

La question posée aux salariés sera: "Pour permettre une issue positive au conflit en cours, êtes-vous favorable à l'accord salarial proposé le 16 avril 2018?".

La direction propose une augmentation immédiate de 2%, puis 5% supplémentaires étalés sur trois ans, mais les représentants des salariés réclament 5,1% dès cette année.

Le vote électronique, "anonyme" et "sans implication juridique", débutera jeudi à 10H00 et s'achèvera vendredi 4 mai à 18H00. Son résultat sera communiqué le jour même "en fin de scrutin".

M. Janaillac a prévenu qu'en cas de résultat "négatif", il ne voyait "pas comment (il) pourrait rester" à son poste.

"Ce chantage à la démission alors qu'il ne s'est jamais investi dans les négociations ne répond à aucune logique", a affirmé mardi dans un tract l'intersyndicale, à l'origine de la grève.

Pour les neuf syndicats signataires du tract (le Spaf ne s'y est pas associé), "il s'agit de jouer sur la peur des salariés pour influencer leur décision et affaiblir notre mouvement", mais "cette manoeuvre n'altère pas la détermination des organisations syndicales et doit renforcer la vôtre".

L'intersyndicale, qui "appelle sans ambiguïté à voter NON", doit se réunir jeudi pour annoncer de nouvelles dates de grève en mai.

"L'issue positive et rapide du conflit (que nous appelons de nos voeux) ne dépend pas de cette consultation, mais d'un accord négocié", écrit-elle encore.

Pour Jérôme Beaurain de Sud-Aérien, la consultation ne "met fin à rien du tout, même si le +oui+ l'emporte". C'est un "coup de bluff" de M. Janaillac qui sert "juste à casser la légitimité de l'intersyndicale".

Le Spaf, deuxième syndicat de pilotes à Air France, n'a pas signé le tract car il penche plutôt pour un "boycott" de la consultation, et non un appel à voter "non".

Dans son communiqué, la compagnie a estimé "l'impact financier global" des 11 jours de grève à "300 millions d'euros".