Airbus: enquête en Allemagne sur des soupçons d'espionnage interne

(Belga) Le parquet de Munich (sud de l'Allemagne), saisi par Airbus, a ouvert une enquête sur des soupçons d'espionnage interne par des salariés de l'avionneur européen concernant deux projets d'armement, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

Les faits présumés ont été découverts par Airbus "il y a quelques semaines" et l'entreprise les a dénoncés à la justice bavaroise, a-t-on affirmé chez Airbus. "Certains de nos salariés ont eu des documents qu'ils n'avaient pas à avoir", a expliqué cette source. Ces salariés appartiennent à la branche Programme Line Communications, Intelligence and Security (CIS), basée à Munich, qui regroupe essentiellement des services, des activités de cybersécurité et de communication cryptée. Sollicité par l'AFP, le parquet de Munich n'avait pas donné suite mercredi soir. Selon le quotidien allemand Bild, une vingtaine d'employés de l'entreprise ont été immédiatement suspendus et des dossiers et des ordinateurs ont été saisis. Des employés d'Airbus seraient entrés en possession de dossiers secrets de l'armée allemande, affirme le quotidien. Les dossiers concerneraient, entre autres, l'acquisition d'un système de communication. L'armée a également pris des mesures disciplinaires à l'encontre d'un employé, selon Bild. (Belga)