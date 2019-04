Airbus: l'UE et les USA ne "peuvent se permettre un conflit"

(Belga) L'Union européenne et les Etats-Unis ne peuvent "se permettre un conflit" dans l'aéronautique et doivent trouver un "accord à l'amiable", après les menaces de Washington de taxer Airbus, a estimé mardi le ministre français de l'Economie, Bruno le Maire.

"Quand je vois la situation de la croissance mondiale, je ne pense pas que nous puissions nous permettre un conflit commercial, même sur la seule question de l'industrie aéronautique, entre les Etats-Unis et l'Europe", a affirmé le ministre lors d'une conférence de presse à Bercy. "Je plaide pour que nous nous trouvions un accord à l'amiable" avec les Etats-Unis, a expliqué M. Le Maire qui a annoncé son intention de parler de cette question avec ses homologues américains lors de sa visite à Washington cette semaine à l'occasion de la réunion de printemps du FMI. "La décision de l'OMC est claire. Elle montre que les Etats-Unis ont continué de subventionner Boeing pendant des années", a poursuivi le ministre, lors de la présentation à la presse de l'étude économique de l'OCDE consacrée à la France. Washington a haussé le ton face à l'Union européenne lundi en menaçant d'imposer des hausses de taxes douanières à Airbus et d'autres produits européens si Bruxelles ne met pas un terme à certaines subventions au constructeur aéronautique. Il s'agit là d'une nouvelle étape dans le conflit qui oppose depuis 14 ans Boeing et Airbus via leurs pays respectifs, qui s'accusent mutuellement devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) de verser des aides illégales à leurs champions aéronautiques respectifs. (Belga)