Airbus va installer à Toulouse une nouvelle ligne d'assemblage d'A321

Airbus va installer à Toulouse une nouvelle ligne d'assemblage pour ses A321 pour faire face au succès de ce modèle qui représente aujourd'hui 40% du carnet de commandes de la famille des monocouloirs A320, a annoncé mardi l'avionneur.

Cette ligne d'assemblage, qui s'ajoutera à celle dédiée aux A321 située à Hambourg, sera opérationnelle "d'ici mi-2022" et installée dans l'actuel site dédié à la fabrication du géant des airs A380 et dont la production s'achèvera en 2021.

"L'usine Jean-Luc Lagardère, site d'assemblage actuel de l'A380 à Toulouse, abritera une chaîne A321 dotée des dernières technologies numériques, dans le cadre d’une modernisation du système de production de l'A320 à Toulouse. Ces nouvelles installations offriront une plus grande souplesse pour la production de l'A321, tout en maintenant un niveau stable de la capacité industrielle globale des monocouloirs à Toulouse", détaille l'avionneur dans un communiqué.

A l'heure actuelle, la seule chaîne d'assemblage final (FAL) européenne de l'A321 est située à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, et connaît des difficultés à monter en cadence en raison de la complexité de construction de l'A321 par rapport à l'A320. Le site de Mobile, dans le sud des Etats-Unis, le produit également.

Cette nouvelle ligne d'assemblage à Toulouse, qui emploiera 500 personnes, répond à la nécessité "d'apporter de la flexibilité dans notre capacité de production, pas d'augmenter les cadences", a-t-on précisé chez Airbus.

"Nous bénéficions d'une forte demande qui atteint des niveaux sans précédent pour notre famille leader A320neo, en particulier ses dérivés A321 long-courrier (LR) et très long-courrier (XLR)", expliqué Michael Schoellhorn, le chef des opérations d'Airbus (COO). "Afin d'optimiser le flux industriel, nous avons décidé d’augmenter notre capacité et flexibilité globale de production pour l'A321, mais aussi d'établir une chaîne d'assemblage final de nouvelle génération à Toulouse."

La version ACF de l'A321 permet une configuration plus flexible des cabines et est plus complexe à produire qu'un A320. Elle comprend les versions A321LR et A321XLR.

Ce dernier modèle permet de parcourir jusqu'à 8.700 kilomètres en neuf heures, grâce à des réservoirs plus importants, et rencontre un franc succès commercial depuis l'annonce de son lancement en juin.

Dans le même temps, les deux lignes d'assemblage toulousaines de l'A320, datant des années 1980, seront modernisées.

L'avionneur compte augmenter sa cadence de production mensuelle à 63 monocouloirs de la famille A320 d'ici à 2021 afin de résorber un carnet de commandes qui dépassait 6.000 appareils de cette gamme fin décembre.

Airbus a livré 863 appareils en 2019, le total le plus élevé de son histoire, alors que les commandes de son concurrent Boeing ont terminé dans le rouge (déficit de 87 appareils nets), une première depuis des décennies, en raison de la crise du 737 MAX, le concurrent des A320 cloué au sol depuis mi-mars après deux accidents rapprochés ayant fait 346 morts.