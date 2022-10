Alain Palmans, directeur général de la CILE, licencié pour faute grave

(Belga) Le directeur général l'intercommunale liégeoise des eaux (CILE) a été licencié pour faute grave, apprend-on mercredi auprès de certains administrateurs de la société. Le conseil d'administration a en effet approuvé à l'unanimité la décision mardi 11 octobre au soir.

L'intéressé avait été entendu récemment par les enquêteurs de l'Office central de la répression et de la corruption (OCRC) sur le contrat de récupération des créances attribué à l'étude d'huissiers Bordet ainsi que sur les négociations qui portaient sur son package salarial et intervenues dans le cadre du décret "gouvernance", un dossier qui avait été révélé par le journal "La Meuse" fin du mois de septembre dernier. Alain Palmans avait par ailleurs été convoqué par le bureau exécutif de la CILE à la suite des interrogations concernant la gestion de l'intercommunale de l'eau et de possibles conflits d'intérêt quant à la participation de la CILE à des manifestations internationales et dont l'intérêt pour la société pose aujourd'hui question. A cela s'ajoutent aussi des accusations de mensonges et des chiffres inexacts concernant les canalisations en plomb que l'intercommunale doit changer. Le cas du directeur général devait être évoqué lors du conseil d'administration qui s'est tenu mardi 11 octobre au soir. Ce dernier a décidé de se séparer de lui, à l'unanimité, pour faute grave a ainsi précisé le président de l'intercommunale Francis Bekaert à l'agence Belga.