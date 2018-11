Alerte sanitaire: les laitues romaines interdites des assiettes des Américains

Les autorités sanitaires américaines ont recommandé mardi aux consommateurs américains de ne plus manger de laitues romaines, invitant particuliers, restaurateurs et magasins à jeter la verdure suspectée de provoquer une nouvelle épidémie d'infections par la bactérie Escherichia coli.

Au total, 32 personnes de 11 Etats américains ont été touchées par cette épidémie dont les symptômes ont été constatés entre les 8 et 31 octobre. Treize ont été hospitalisées, précisent les centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies (CDC) dans un communiqué.

Deux provinces du Canada, Ontario et Québec, sont également touchées par l'épidémie.

Bien qu'aucun décès n'ait été à déplorer à ce stade, le CDC demande, dans une décision rarissime, "aux consommateurs américains de ne pas manger de laitue romaine et aux distributeurs ainsi qu'aux restaurants de ne pas en servir ou en vendre jusqu'à ce que de plus amples informations sur cette épidémie soient disponibles".

Les CDC précisent que le type de E-coli est différent de celui qui avait fait plusieurs morts au printemps aux Etats-Unis.

Ils estiment en revanche que cette épidémie pourrait être liée à celle expérimentée en 2017 sur "des feuilles de salades".

Les recommandations de mardi s'appliquent "à tous types et différentes utilisations de la laitue romaine": coeur, feuilles, romaine déjà coupée ou non, sous vide. Les "baby romaines" et la salade César très prisées des consommateurs américains sont également concernées.

Les CDC ajoutent que les réfrigérateurs et les étals ayant été en contact avec la verdure incriminée doivent être désinfectés.

La bactérie E-coli peut provoquer une insuffisance rénale, fatale dans certains cas.

L'enquête menée au printemps n'avait pas permis de relier l'épidémie à un producteur, un intermédiaire ou un distributeur en particulier. L'épidémie du printemps était inédite depuis celle ayant touché des épinards en 2006.