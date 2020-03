Alitalia supprime ses vols à l'aéroport de Milan

(Belga) La compagnie aérienne italienne Alitalia supprime dès lundi tous ses vols au départ et à destination de Milan Malpensa, rapporte la presse locale. Le dernier vol attendu devrait être l'AZ605 en provenance de New York et prévu à 10h40.

La décision fait suite à la mesure de quarantaine imposée par le gouvernement sur une bonne partie du nord de l'Italie, dont la Lombardie. Quelques vols seront encore effectués à l'aéroport local de Linate, mais essentiellement pour un trafic intérieur. Les vols internationaux sont encore opérés à Rome (Fiumicino). Alitalia a précisé que sa mesure serait maintenue jusqu'au 3 avril, tout comme le confinement décrété par les autorités. (Belga)