Allemagne: 200 vols annulés après une intrusion dans un secteur sécurisé

(Belga) Quelque 200 vols ont dû être annulés et deux terminaux évacués samedi à l'aéroport de Munich, le deuxième d'Allemagne, après qu'une personne non identifiée a pénétré dans un secteur sécurisé, ont annoncé la police et l'aéroport.

La personne, une femme, a pénétré dans la matinée "sans avoir été contrôlée" dans une zone sécurisée du Terminal 2, a indiqué la police. Elle a ensuite disparu et, en dépit d'intenses recherches, n'avait toujours pas été retrouvée samedi en fin d'après-midi, selon la même source, qui exclut toutefois qu'elle puisse représenter un "danger extrême". Le secteur dans lequel elle a pénétré a été entièrement évacué et bouclé mais rien de suspect n'a été découvert, a-t-on ajouté. Plusieurs milliers de personnes présentes à l'aéroport en ce premier jour des vacances d'été dans le Land de Bavière ont été évacuées. Environ 200 vols ont dû être annulés et une soixantaine retardés, a indiqué l'aéroport. Le trafic est revenu à la normale en milieu d'après-midi Deuxième aéroport allemand derrière celui de Francfort, l'aéroport de Munich a accueilli 44,6 millions de passagers en 2017. (Belga)