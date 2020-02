Allemagne: occupation d'une centrale à charbon controversée

Des militants anti-charbon ont occupé dimanche la centrale "Datteln 4", dont la mise en service prévue l'été prochain est vivement critiquée alors que l'Allemagne commencera à fermer fin 2020 ses centrales à charbon pour abandonner ce minerai fin 2038, a-t-on appris auprès de la police et des activistes.

Plus d'une centaine de personnes se sont introduites en matinée sur le site de cette centrale à charbon dans l'ouest du pays, selon la police qui a indiqué être présente "en grand nombre".

"Avec cette action de désobéissance civile, les activistes manifestent contre la loi charbon du gouvernement", a expliqué dans un communiqué le mouvement Ende Gelände ("terminus" ou "fin de l'histoire") qui organise régulièrement des occupations d'infrastructures liées au charbon.

Le projet de loi allemand sur la sortie du charbon a été adopté mercredi en conseil des ministres malgré la critique d'organisations environnementales qui trouvent que cela ne va pas assez vite.

Le gouvernement vise un abandon de ce minerai au plus tard en 2038 et pourrait "avancer de trois ans" cette échéance, à 2035, en fonction des bilans d'étape menés en 2026 et 2029.

La fermeture des centrales débutera le 31 décembre 2020 avec un complexe dans le bassin rhénan. Le gouvernement estime préférable de stopper de vieilles centrales plus polluantes que d'annuler la mise en service de "Datteln 4".

"La loi est un désastre", a jugé Kathrin Henneberger, porte-parole de Ende Gelände. "Nous ne pouvons pas continuer de brûler du charbon pendant 18 ans."

Dans un plan adopté en décembre, l'Allemagne s'est fixé l'objectif de diminuer de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990, alors qu'elle est déjà assurée de manquer ses objectifs climatiques pour 2020.

Berlin a promis 4,35 milliards d'euros d'indemnités aux exploitants de centrales. Les employés concernés recevront également un soutien tandis qu'une aide financière totale de 40 milliards d'euros sera accordée aux régions minières jusqu'en 2038.

En novembre, des activistes avaient bloqué des mines de charbon dans le bassin de Lusace (est). "Ende Gelände" prévoit une nouvelle série de manifestations début août visant des mines de lignite dans l'ouest.

Le mouvement anti-charbon a gagné en importance en Allemagne depuis que la sortie du nucléaire décidée en 2011 a prolongé la dépendance du pays envers ce minerai.