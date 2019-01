Allemagne: trafic aérien perturbé lundi en raison d'une grève

(Belga) Le trafic aérien sera perturbé lundi matin en Allemagne en raison de l'appel à la grève de personnels de sécurité dans les aéroports de Berlin qui réclament une augmentation de salaire, a-t-on appris dimanche de sources concordantes.

La grève, à l'appel du syndicat Verdi, se déroulera de 05H00 à 08H45 dans les aéroports de Tegel et de Schoenefeld. Quelque 80 vols seront affectés, principalement à Tegel, le principal aéroport de la capitale allemande, selon l'agence de presse DPA. Lufthansa a notamment annoncé qu'elle supprimait quatre vols Berlin-Francfort et quatre autres vols Berlin-Munich. Les quelque 850 passagers concernés pourront utiliser leur billet pour voyager en train, selon la compagnie allemande, qui "regrette que (ses) passagers commencent la nouvelle année avec cette perturbation". Verdi, qui représente 23.000 agents de sécurité aéroportuaire dans le pays, souhaite que les salaires soient portés à 20 euros de l'heure. Dans les aéroports de Tegel et Schoenefeld, le salaire horaire est actuellement de 17,12 euros. L'association fédérale des compagnies de sécurité aérienne (BDLS) a de son côté proposé des augmentations de salaire allant de 2 à 8,1%. (Belga)