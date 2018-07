Allemagne: un train à grande vitesse évacué après la découverte d'une boîte de Petri

(Belga) Des sauveteurs ont été appelés dimanche soir pour évacuer un train à grande vitesse dans le sud de l'Allemagne après qu'un passager a découvert une boîte de Petri contenant une substance indéterminée, a indiqué la police.

Le train circulait de Würzburg à Francfort et a été évacué en gare de Aschaffenburg après que le passager a alerté les pompiers, a indiqué un porte-parole de la police fédérale allemande à l'agence DPA. L'objet, une boîte transparente circulaire souvent utilisée en biologie, a été retiré suivant un protocole de sécurité rigoureux. D'après l'enquête préliminaire, personne n'a été blessé. L'air dans le train a été analysé et ne présente aucune irrégularité. Le wagon dans lequel la boîte de Petri a été découverte a été enlevé et le train a pu reprendre son voyage avec un retard de deux heures. L'objet suspect a été apporté à un laboratoire pour être examiné. Les autorités ne pensent pas que la substance qu'il contient soit toxique. (Belga)