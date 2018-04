Alstom: contrat pour 69 voitures pour le métro de Singapour

Le constructeur français Alstom a annoncé lundi avoir signé un contrat pour la fourniture de 69 voitures de métro à Singapour pour un montant de 150 millions d'euros.

Le contrat conclu avec la Land Transport Authority (LTA) de Singapour porte sur la fourniture de "six trains Metropolis supplémentaires (36 voitures de métro) et 11 trains Metropolis supplémentaires (33 voitures de métro) pour des extensions de la North East Line (NEL) et la Circle Line (CCL) respectivement", selon un communiqué du constructeur.

Les 69 voitures seront fabriquées sur le site Alstom de Barcelone, précise le groupe.

"Metropolis", qui existe en mode automatique ou avec conducteur, est la solution de métro d'Alstom. Depuis 1998, 25 villes à travers le monde ont commandé 5.500 voitures Metropolis, précise Altom.

Alstom a déjà livré à Singapour plus de 100 rames Metropolis (soit 450 voitures de métro), qui circulent sur la Circle Line longue de 35,5 km et la North East Line longue de 20 km, ajoute le groupe.

Sur l'exercice 2016/2017, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,3 milliards d'euros et a enregistré pour 10 milliards d’euros de commandes.

Alstom, qui conçoit des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport, est présent dans plus de 60 pays et emploie 32.800 collaborateurs.