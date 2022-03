Amazon ouvre sa plateforme de jeux vidéo Luna à tous aux Etats-Unis

Amazon, qui cherche à faire sa place au sein de l'industrie des jeux vidéo, a annoncé mardi que sa plateforme Luna, jusqu'à présent disponible uniquement sur invitation, allait être ouverte à tous aux Etats-Unis.

Luna permet aux adeptes des jeux vidéo d'y accéder directement en ligne, sur ordinateur mais aussi sur certaines tablettes, téléphones ou télévisions connectées. Pas besoin de console, il suffit de télécharger une application, d'utiliser une manette compatible et d'avoir accès à une bonne connexion internet.

Cette plateforme s'inscrit dans la nouvelle tendance du "cloud gaming" (ou jeu en streaming) qui permet de s'affranchir d'une machine à la maison en utilisant des serveurs à distance.

Plusieurs mastodontes du secteur proposent leur propre version, comme Google avec Stadia ou Microsoft avec Xbox Game Pass.

Amazon, qui a déjà bousculé plusieurs des secteurs sur lesquels il a fait irruption, tente depuis plusieurs années de percer dans les jeux vidéo.

L'entreprise édite aussi ses propres jeux, avec des sorties aux succès mitigés, et possède la plateforme de diffusion de parties de jeux vidéo en direct Twitch, très populaire auprès des "gamers".

Pour complèter sa stratégie, le géant des ventes en ligne avait lancé Luna en 2020 avec un nombre limité d'utilisateurs, le temps de peaufiner son service.

Avec son lancement officiel aux Etats-Unis mardi, le groupe propose plusieurs formules d'abonnements.

Les joueurs voulant accéder à partir du 1er avril à Luna+ et ses plus de 100 jeux vidéo devront débourser 9,99 dollars par mois.

Sont aussi proposées des formules avec uniquement des jeux de l'éditeur Ubisoft, avec des jeux destinés à toute la famille, avec des jeux rétro comme Street Fighter 2 ou avec des jeux de sociétés en ligne.

Les abonnés au service Amazon Prime pourront pour leur part avoir accès gratuitement à certains jeux pré-sélectionnés chaque mois.

Une nouvelle option permet par ailleurs à ceux le désirant de diffuser leurs parties directement sur Twitch.

En pleine croissance, l'industrie des jeux vidéo fait l'objet de grandes manoeuvres ces derniers mois.

Microsoft, qui commercialise la console Xbox mais aussi une plateforme de jeux en ligne via le cloud, a en particulier mis la pression sur ses rivaux en mettant en janvier la main sur Activision-Blizzard et ses jeux phare comme "Call of Duty" pour près de 69 milliards de dollars.

Le groupe américain devrait ainsi devenir le troisième plus gros acteur de l'industrie vidéoludique en termes de chiffre d'affaires derrière le chinois Tencent et le japonais Sony, fabricant de la PlayStation.