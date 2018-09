Amazon veut ouvrir 3.000 supermarchés sans caisse

(Belga) Amazon a l'intention d'ouvrir 3.000 supermarchés sans caisse au cours des prochaines années, rapporte mercredi l'agence de presse financière Bloomberg. Sa filiale "Amazon Go" pourrait ainsi devenir l'une des plus grosses chaînes de supermarchés aux Etats-Unis. Le géant de la vente en ligne n'a pas souhaité commenter l'information.

Jusqu'à présent, Amazon a ouvert quatre supérettes sans caisse: trois à Seattle, où le groupe a son siège, et une à Chicago. Ces magasins sont équipés de capteurs et de caméras qui enregistrent ce que les clients emportent. Une application déduit automatiquement leurs achats de leur compte. L'année dernière, le groupe qui avance ses pions dans le secteur la grande distribution avait déjà repris la chaîne de supermarchés Whole Foods aux Etats-Unis. (Belga)