Ameublement: Habitat mis en vente par sa maison-mère

L'enseigne d'ameublement Habitat a été mise en vente par sa maison-mère, le groupe Cafom, qui espère voir la transaction aboutir "dans les prochains mois".

"Le conseil d'administration de Cafom a décidé, lors de sa séance du 30 septembre 2019, d'engager un processus de cession de sa filiale Habitat avec l'objectif de parvenir à une transaction dans les prochains mois", a indiqué le groupe dans un communiqué jeudi.

Au 30 septembre 2018, l'enseigne employait quelque 700 salariés.

Habitat, en difficulté depuis un certain temps, représente un quart de l'activité du groupe Cafom, ce dernier souhaitant se recentrer sur ses franchises en Outre-mer et ses sites de commerce en ligne comme Vente-unique.com, selon la même source.

Cette annonce intervient un an après que Cafom a lancé un plan de redressement d'Habitat, qui exploite 27 magasins en propre en France et 39 en franchise dans le monde.

Dans le cadre de cette réorganisation, Habitat a déjà fermé plusieurs magasins, dont six en Allemagne, et cessé son activité en Norvège.

Au premier semestre 2019, Habitat a enregistré un chiffre d'affaires de 56,3 millions d'euros, et des des pertes de l'ordre de 5,4 millions d'euros, moindres qu'un an auparavant (-11,5 millions d'euros), "grâce à l'amélioration de la performance opérationnelle et à l'extinction progressive des foyers de pertes", avait alors précisé Cafom.

Après trois années de croissance consécutives, l'année 2018 a marqué un coup d'arrêt pour le marché du meuble, qui a enregistré un recul de son activité de 2,7%, à 9,5 milliards d'euros, "soit une valeur proche de celle qui était la sienne en 2016", selon la Fédération du secteur (FNAEM).

Le segment seul de l'ameublement "moyen de gamme", dont fait partie Habitat, a quant à lui enregistré l'an dernier une chute de 5,1% de ses ventes.