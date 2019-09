Angers: manifestation contre l'ouverture d'un hypermarché le dimanche

Une centaine de salariés du commerce et d'autres professions réunis en intersyndicale se sont rassemblés devant un hypermarché Carrefour d'Angers, ouvert depuis peu le dimanche matin, pour protester contre la disparition redoutée du repos dominical, a constaté un photographe de l'AFP.

"La régression sociale on ne la discute pas, on la combat", pouvait-on lire sur une banderole. "Vous faites vos courses le dimanche ? Avez-vous pensé à toutes les conséquences ? Pour nous comme pour vous, le dimanche c'est la famille, les enfants, les loisirs", interpellent-ils dans un tract.

L'opération visait à sensibiliser les clients à qui ils demandent de "faire l'effort de ne pas faire leurs courses le dimanche pour préserver nos vies familiales et sociales".

Les salariés angevins ont constitué une intersyndicale interprofessionnelle quand l'hypermarché Carrefour Grand Maine d'Angers a décidé le 30 juin d'ouvrir pour la première fois le dimanche matin, craignant que cette décision ne fasse "tache d'huile dans la région".

"Travailler le dimanche est du faux volontariat pour des salariés qui sont soit étudiants soit ont besoin d'un complément de revenu, donc avec un problème de salaire au départ", a déclaré Patrice Auvinet, délégué syndical d'entreprise CGT. Il estime que l'ouverture du dimanche aura "un impact considérable sur les conditions de travail et de vie des salariés de l'ensemble de l'agglomération angevine".

Contactée, la direction de Carrefour du Grand-Ouest a rappelé qu'un accord majoritaire avait été conclu avec les syndicats rendant possible cette ouverture.

L'inquiétude des salariés angevins est accentuée par la décision de Casino d'ouvrir fin août le dimanche après-midi son hypermarché angevin de La Roseraie avec uniquement des caisses automatiques.

"Est-ce qu'on veut aller vers un modèle de surconsommation à l'américaine ou garder nos garde-fous et avoir un équilibre de vie?", s'interroge Jacques Cady, délégué syndical CFDT chez Carrefour.

A Pacé (Ille-et-Vilaine), plus d'une centaine de personnes, dont des élus, se sont également rassemblés dimanche devant un hypermarché Cora pour protester contre son ouverture le dimanche jusqu'à 12H30. "L'accord du territoire rennais limitait depuis les années 1990 les ouvertures à trois dimanches et trois jours fériés par an pour tous les hypermarchés, mais cet accord a été cassé par le tribunal administratif en 2018 et aujourd'hui tout le monde veut ouvrir", a expliqué Jeannine Thorel, de la CGT commerce, expliquant "vouloir aussi protéger les commerces de centre-bourg, fortement menacés par ces ouvertures".