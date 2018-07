Anna Wintour fait taire les rumeurs de départ, va rester à la tête de Vogue

(Belga) La grande prêtresse de la mode Anna Wintour, annoncée sur le départ, a "accepté" de rester rédactrice en chef du magazine Vogue et directrice artistique de Condé Nast, a indiqué mardi le PDG du groupe de presse, Bob Sauerberg.

L'annonce met fin à des mois de rumeurs, qui laissaient entendre que la Britannique de 68 ans quitterait le groupe après le bouclage de la sacro-sainte édition de septembre de Vogue. Mais dans un message publié mardi sur son compte Twitter, Bob Sauerberg a expliqué qu'Anna Wintour avait "accepté de travailler avec (lui) indéfiniment" dans les fonctions qui sont déjà les siennes actuellement. "Anna Wintour est une leader incroyablement talentueuse et créative dont l'influence ne peut être mesurée", a écrit le patron de Condé Nast. "Elle est partie intégrante de la transformation de notre entreprise." Le fait que Bob Sauerberg ait choisi de réaffirmer qu'Anna Wintour demeurerait bien en poste, après avoir déjà réfuté des rumeurs en avril, pourrait être lié aux départs de la directrice mode de Vogue et de la directrice exécutive mode. Tonne Goodman et Phyllis Posnick, deux figures historiques du magazine, quittent la rédaction mais continueront leur collaboration, a indiqué mardi une porte-parole de Vogue, confirmant des informations de presse. "La relève de la garde chez Vogue signale-t-elle d'autres changements ?", titrait lundi le New York Times. Au sein de Vogue depuis 1983, Anna Wintour est devenue le personnage le plus influent du monde de la mode, orientant les tendances et propulsant certains jeunes créateurs. Un livre librement inspiré de la vie du magazine et centré autour d'elle a fait l'objet d'un film, "Le diable s'habille en Prada" (2006), dans lequel un personnage qui lui ressemble est joué par Meryl Streep, nommée pour un Oscar pour ce rôle. Anna Wintour a également fait du gala du Met à New York, qu'elle organise pour financer la partie du musée consacrée à la mode, un événement mondain de dimension mondiale, qui rivalise avec les Oscars. (Belga)