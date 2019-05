Anvers accueille la deuxième édition du Forum des Brasseurs européens

(Belga) Après Bruxelles l'an dernier, c'est Anvers qui accueillera les lundi 3 et mardi 4 juin le congrès des Brasseurs européens (Brewers of europe Forum). Une centaine d'intervenants, propriétaires ou dirigeants de brasseries, de malteries... s'exprimeront sur la santé du secteur et ses tendances pour l'avenir.

Une soixantaine de séminaires sont prévus au cours desquels s'exprimeront notamment Bob Pease (CEO de l'association des brasseurs artisanaux américains), Cees 't Hart (CEO de Carlsberg), Jean-François van Boxmeer (CEO de Heineken), Paolo Lanzarotti (CEO d'Asahi Europe) ou encore Charles Leclef (CEO de la brasserie malinoise Het Anker). Parallèlement à ce forum, du 2 au 6 juin, se tiendra le 37e congrès de la European Brewery Convention (EBC), la branche scientifique et technique de l'association des Brasseurs européens. Le rendez-vous permet aux professionnels du secteur d'échanger sur les techniques de brassage les plus récentes, sur les matières premières... L'association des brasseurs d'Europe a son siège à Bruxelles. Elle rassemble 29 fédérations brassicoles nationales du Vieux Continent et défend les intérêts de 7.500 brasseries. (Belga)