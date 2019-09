Anvers nouveau centre névralgique d'Euroports

(Belga) Le géant portuaire Euroports, dont la Flandre et l'Etat fédéral sont depuis cet été actionnaires via leur société de participation respective, a fait d'Anvers son nouvel épicentre. Vingt-cinq millions d'euros d'investissements sont prévus au port de la Métropole, qui accueillera également le siège du groupe, rapporte jeudi le quotidien économique De Tijd.

Euroports a investi 150 millions d'euros dans ses 26 terminaux lors des quatre dernières années, dont 40% à Anvers, Gand et Liège. L'an dernier, en mettant 27 millions dans son installation anversoise, l'entreprise est devenue le premier transbordeur sucrier indépendant d'Europe. Et elle ne compte pas s'arrêter là, assure son CEO Charles Menkhorst. Un élargissement des activités aux légumes est déjà prévu, et d'autres contrats sont en cours de négociation. (Belga)