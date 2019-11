Apple devrait développer son propre réseau 5G aux Etats-Unis, estime Donald Trump

(Belga) Apple devrait développer son propre réseau 5G aux États-Unis, a estimé le président américain Donald Trump dans un de ses nombreux tweets quotidiens. A ses yeux, la marque à la pomme a tout pour réussir dans un tel projet: "argent, technologie, vision et Tim Cook".

Donald Trump a présenté ce projet étonnant au patron d'Apple lors d'une visite d'une usine au Texas où l'entreprise assemble des ordinateurs. Le président trouve que la 5G est une technologie importante et craint que les Etats-Unis ne perdent la bataille en la matière face à la Chine. Le locataire de la Maison Blanche veut d'ailleurs exclure du marché américain le géant technologique Huawei, l'un des plus grands fournisseurs d'équipements pour des réseaux 5G au monde. Pour les Etats-Unis, cette entreprise chinoise entretient des liens trop étroits avec le parti communiste au pouvoir et avec l'armée et son infrastructure pourrait donc être utilisée par la Chine à des fins d'espionnage. (Belga)