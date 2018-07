Après Autolib, Paris et Renault vont annoncer de nouveaux services

La mairie de Paris et le constructeur Renault vont annoncer mercredi de nouveaux services de véhicules électriques dans la capitaleLOIC VENANCE

La mairie de Paris et le constructeur automobile Renault vont annoncer mercredi de nouveaux services de véhicules électriques dans la capitale, après l'arrêt du service Autolib qui doit être effectif à la fin du mois.

La maire de Paris, Anne Hidalgo et le directeur général adjoint de Renault, Thierry Bolloré tiendront une conférence de presse "pour témoigner de cette vision partagée de la mobilité de demain et annoncer l'émergence de nouveaux services de véhicules électriques pour les Parisiens, les Franciliens et les visiteurs", a précisé la ville dans un communiqué.

"Le groupe Renault, à travers son plan stratégique +Drive the Future+, s'est donné comme priorité le développement des véhicules électriques et des services de mobilité durable pour tous", poursuit le texte.

Lancé en fanfare en 2011 sous Bertrand Delanoë, le dispositif Autolib, fort de 150.000 abonnés a peu à peu perdu du terrain face aux changements dans les habitudes de déplacements et souffert de l'image dégradée de ses voitures souvent sales.

Le service devait pourtant au départ dégager un bénéfice d'au moins 56 millions d'euros par an mais le groupe Bolloré, qui assurait le service, avait rapidement annoncé un léger, puis un lourd déficit, déclenchant un audit et finalement la résiliation du contrat, fin juin.

Sans attendre la rupture effective, Mme Hidalgo avait reçu à la mi-juin des constructeurs désireux de reprendre le marché parisien, sous d'autres formes, qui pourraient démarrer avant la fin de l'année.

Depuis lundi, la flotte des Autolib, de petites voitures "Bluecar" fabriquées par le groupe industriel Bolloré et vitrines de sa technologie de batteries, est en diminution progressive jusqu'à son arrêt total prévu le 31 juillet.

Pionnier des automobiles électriques grand public avec son partenaire Nissan, Renault possède quatre modèles de voitures particulières et utilitaires "zéro émission" dans sa gamme, en particulier la ZOE, numéro un des ventes de la catégorie en France.

Le constructeur, qui a annoncé le 14 juin un investissement de "plus d'un milliard d'euros" en France d'ici à 2022 pour le développement et la production de véhicules électriques, gère en outre déjà un service d'autopartage sous la marque Renault Mobility.