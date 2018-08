Après des années d'économies, De Lijn redéploie son offre

(Belga) La société flamande de transport public De Lijn renforcera son offre en périphérie bruxelloise, à Gand et Anvers à partir du 1er septembre.

Au début de la législature, De Lijn a dû réaliser d'importantes économies. L'opération est à présent achevée, selon le ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts, qui a ouvert mercredi un deuxième volet. La société recevra un budget d'investissement supplémentaire de 20 millions d'euros. Près de la moitié sera consacrée à un renforcement de l'offre, qu'il s'agisse de nouvelles liaisons ou de l'accroissement du services sur des lignes existantes. En périphérie bruxelloise, les lignes entre Ninove et Bruxelles, entre Hal, Leeuw-Saint-Pierre et Bruxelles, entre Asse et Bruxelles, entre Wemmel et Bruxelles et entre Louvain et Bruxelles sont concernées. Le confort et la qualité du matériel seront également accrus. Récemment, De Lijn a commandé 781 nouveaux autobus, 110 nouveaux trams et 14 trams-bus. (Belga)