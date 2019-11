Après deux reports, Ariane 5 a décollé de Kourou

Après deux reports, une Ariane 5 s'est élancée mardi soir de Kourou, en Guyane française, pour placer en orbite géostationnaire deux satellites de télécommunications, a constaté l'AFP.

Le lanceur, qui a décollé à 18H23 heure locale, (22H23 heure France, 21H23 GMT) doit placer en orbite deux satellites de télécommunications, TIBA-1 pour le compte du gouvernement égyptien, et GX5 pour l'opérateur britannique Inmarsat.

La durée de la mission est de 34 minutes.

Le tir, programmé le 22 novembre, avait été reporté une première fois à lundi, en raison d'une "anomalie", avait annoncé Arianespace, la société en charge des opérations de lancements.

Puis, "les conditions météorologiques défavorables", de la saison des pluies en Guyane avaient engendré un second report de 24 heures, avait informé Arianespace.

Le satellite de télécommunications civiles et gouvernementales TIBA-1 est le quatrième satellite à être lancé par Arianespace pour le compte de l'Egypte.

Sa masse au décollage est de 5.600 kg. Sa durée de vie est estimée à plus de 15 ans.

GX5 est un satellite de télécommunications mobiles, construit par Thales Alenia Space pour Inmarsat.

GX5 "fournira plus de capacité que l'ensemble de la flotte GX déjà en orbite et permettra la hausse rapide de la demande de services de ses clients en Europe et au Moyen-Orient, en particulier pour les connections Wi-Fi sur les vols commerciaux et pour les services maritimes commerciaux", avait énoncé par communiqué le centre national des études spatiales (CNES).

La durée de vie de GX5 (4.007 kg) est estimée à plus de 16 ans.