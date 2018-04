Arabie saoudite: une femme au Conseil des directeurs d'Aramco

(Belga) La compagnie pétrolière saoudienne Aramco, contrôlée par l'Etat, a annoncé dimanche la nomination de cinq nouveaux membres à son Conseil de directeurs, dont une femme pour la première fois.

Il s'agit de Lynn Laverty Elsenhans, 60 ans, qui a présidé de 2008 à 2012 le groupe pétrolier et pétrochimique américain Sunoco Inc, a indiqué Aramco dans un communiqué. Mme Elsenhans a été directrice de l'entreprise de services pétroliers Baker Hughes jusqu'à juillet dernier et a siégé dans les conseils d'administration de plusieurs grandes compagnies pétrolières. En 2009, le magazine Forbes avait classé Mme Elsenhans 10e parmi les femmes les plus puissantes du monde. Les femmes occupent rarement de hautes fonctions dans le royaume conservateur saoudien. (Belga)