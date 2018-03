Argentine: Christine Lagarde soutient les réformes du président Macri

Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), a félicité vendredi le président argentin Mauricio Macri pour ses réformes économiques, soulignant notamment sa prudence en matière de déficit budgétaire.

L'Argentine n'avait plus reçu de directeur général du FMI depuis 2007.

"Ce fut un honneur de rencontrer le président Mauricio Macri. Je l'ai félicité pour les importantes réformes que son administration a lancées et pour son leadership à la présidence argentine du G20", a déclaré Mme Lagarde sur son compte Twitter.

Le G20 Finances doit se tenir lundi et mardi prochains à Buenos Aires sous la présidence argentine.

Le président argentin a reçu Christine Lagarde dans la résidence présidentielle d'Olivos, en présence du ministre des Finances Nicolas Dujovne.

Jeudi, Mme Lagarde avait salué la politique "gradualiste" du gouvernement Macri lors d'une conférence à l'Université privée Di Tella, pour n'avoir pas "attaqué brutalement le déficit budgétaire mais en prenant en compte la capacité de l'économie et de la société argentines à y répondre".

Elle avait aussi assuré à cette occasion qu'elle n'était pas venue en Argentine pour négocier ou prêter des fonds à ce pays, "parce que l'Argentine ne l'a pas demandé", a-t-elle dit.

L'Argentine a cessé de dépendre du FMI depuis 2006, date à laquelle le président Nestor Kirchner avait réglé la dette du pays de 9,6 milliards de dollars.

Depuis l'arrivée au pouvoir du président Macri en 2015, le FMI a repris ses missions techniques annuelles dans le pays.

Le FMI a depuis salué la libéralisation du marché des changes, la réduction des coûts du travail et l'allègement des restrictions commerciales.

En décembre dernier, un rapport du FMI a également salué les efforts de l'Argentine pour "restaurer l'intégrité et la transparence" du secteur public, tout en mettant en garde contre le déficit budgétaire et l'inflation, qui doit être réduite à 15% en 2018, après avoir atteint 41% en 2016 et 24,8% en 2017.