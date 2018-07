Argentine: des dizaines de milliers de personnes manifestent contre la rigueur et le FMI

(Belga) Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté lundi à Buenos Aires contre la conclusion d'un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) et la politique de rigueur économique du président argentin Mauricio Macri.

"Nous sommes ici (..) pour dire 'non' au FMI et ne pas abandonner nos ressources", a déclaré à l'AFP l'un des manifestants, Norberto Marasco. Associations de défense des droits de l'hommes, syndicats, partis politiques d'opposition ont participé à cette marche - organisée le jour de la fête de l'indépendance du pays - pour réclamer "un changement de cap" du gouvernement de centre-droit, dans un contexte de ralentissement de l'économie et d'inflation. "Rompons les chaînes que nous impose l'accord de Mauricio Macri avec le FMI qui nous assure seulement d'une misère planifiée", proclame un texte lu pendant la manifestation. En juin, le FMI a accordé un prêt de 50 milliards de dollars à l'Argentine. "Nous allons continuer à résister pour qu'en 2019 Macri soit humilié dans les urnes", a dit le dirigeant du syndicat des camionneurs, Pablo Moyano, en référence à l'élection présidentielle prévue l'an prochain, et pointant "un malaise social croissant". Mauricio Macri a admis des difficultés mais a validé le cap de son gouvernement. "Nous traversons une tempête" qui est la conséquence de "nombreuses circonstances", a déclaré le président lundi. (Belga)