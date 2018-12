Argentine: des indiens Mapuche attaquent en justice des géants pétroliers

Des indiens Mapuche ont déposé plainte auprès de la justice argentine contre cinq compagnies pétrolières, dont le français Total et l'américain Exxon, pour pollution dans le sud-ouest de l'Argentine, où se trouve le gisement stratégique de Vaca Muerta, a annoncé lundi Greenpeace.

L'ONG dénonce dans un communiqué un "scandale" environnemental causé par "des résidus et des déchets toxiques que les pétroliers sont supposés traiter".

"Près du village de Añelo où vivent les Mapuche, les compagnies pétrolières préfèrent déverser ces résidus toxiques à l’air libre, dans de gigantesques piscines creusées sans aucune protection entre les déchets et le sol. Le tout, à moins de 5 km des habitations", alerte Greenpeace, qui s'est rendu sur place pour mener sa propre enquête.

"Aux environs des déversements, Greenpeace a recueilli et analysé des échantillons de sol et d’eau. Ces prélèvements sont chargés en résidus pétroliers toxiques qui font craindre des conséquences pour les nappes phréatiques et pour les Mapuche", souligne l'ONG.

Le site de traitement des déchets pétroliers est géré par l'entreprise Treater Neuquen S.A., selon Greenpeace et la plainte des Mapuche.

"La situation est très sensible. Les habitants de quartiers populaires sont touchés car les usines de traitement de déchets sont trop proches", a déclaré à l'AFP Martin Alvarez, expert de l'Observatoire pétrolier du sud, une ONG qui surveille les pratiques du secteur de l'énergie.

De nombreuses compagnies pétrolières opèrent à Vaca Muerta, considéré par le département américain de l'Energie comme la 2e réserve mondiale de gaz de schiste, et situé au 4e rang mondial pour le pétrole de schiste.

Fin octobre, des représentants des Mapuche, la principale communauté indigène en Argentine et au Chili, ont déposé plainte au pénal devant la justice argentine, selon les documents mis en ligne par Greenpeace.

Cinq compagnies pétrolières - Y.P.F, Total, Exxon, Pan American Energy et Pampa Energia - sont visées, ainsi que plusieurs responsables politiques locaux.

"Alertées de ces agissements, les équipes de Greenpeace ont suivi les camions sortant du site de déversement jusqu’à des concessions de Shell et de Total", explique Greenpeace.

Le géant pétrolier anglo-néerlandais Shell, qui n'est pas mentionné dans la plainte des Mapuche, a signé en 2017 un partenariat avec YPF (Yacimientos Petroliferos Fiscales), l'entreprise pétrolière publique argentine, pour exploiter le gisement de Vaca Muerta.

Interrogé par l'AFP, un porte-parole de Pan American Energy, co-détenu par le géant britannique BP, a affirmé que son entreprise n'avait pas de contrat avec Treater, chargé du traitement des déchets. Pourtant, sur le site internet de Treater, consulté par l'AFP, Pan American Energy est cité comme un de ses clients.

Les autres compagnies pétrolières n'avaient pas réagi pour le moment.