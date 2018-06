argenx remplace Ablynx au sein du Bel 20

(Belga) L'action de la firme biotechnologique gantoise argenx remplace ce lundi à 9h00 à l'ouverture de Bourse celle d'Ablynx au sein du Bel 20, l'indice vedette de la place bruxelloise.

argenx développe des thérapies d'anticorps pour le traitement de maladies auto-immunes et du cancer. L'action a récemment atteint son plus haut en près de quatre ans, dépassant les 85 euros alors qu'elle pointait à moins de 8 euros à son entrée à l'été 2014. Elle est également cotée au Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques de la Bourse de New York. argenx a annoncé début juin qu'elle avait reçu une "évaluation positive" de la FDA, l'agence américaine des médicaments, pour son produit egartigimod (ARGX-113) destiné à combattre la myasthénie, une maladie auto-immune. D'ici la fin de l'année, argenx prévoit d'entamer la troisième phase de tests pour ce médicament. Selon De Tijd, argenx espère lancer ce médicament sur le marché entre 2021 et 2022. Le potentiel est estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. Au printemps dernier, c'est Ablynx qui avait fait son entrée au Bel 20 en remplaçant Bekaert. Egalement active dans la biotechnologie, Ablynx a cependant été reprise par l'entreprise française Sanofi. La reprise a été confirmée il y a quelques semaines et la Bourse Euronext Bruxelles, lors de sa révision trimestrielle, a retenu argenx pour la remplacer. argenx répondait à tous les critères, principalement celui de capital échangeable en Bourse, a précisé un porte-parole d'Euronext. (Belga)