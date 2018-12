Ariane 5 décolle avec deux satellites pour la Corée du Sud et l'Inde

La dernière Ariane 5 de l'année 2018 a décollé du centre spatial de Kourou en Guyane française mardi soir avec à son bord deux satellites pour la Corée du Sud et l'Inde, a constaté l'AFP.

Le lanceur lourd européen Ariane 5 a décollé depuis le centre spatial guyanais (CSG) de Kourou à 17H37 heure locale, a constaté l'AFP.

La fusée emmène à son bord deux satellites: un de télécommunication pour l’Inde et un météorologique pour la Corée du Sud.

La mission dure environ 34 minutes du décollage à la séparation des satellites.

GSAT-11 est un satellite de télécommunication conçu et fabriqué par l'agence spatiale indienne. C'est "le plus gros satellite jamais construit" par l'ISRO (Indian Space Research Organisation), a indiqué un communiqué d'Arianespace, la société de lancements. GSAT-11 réduira la fracture numérique dans le sous-continent indien. Sa durée de vie est estimée à plus de 15 ans.

GEO-KOMPSAT-2A, développé par l'Institut coréen de recherche sur le spatial pour le gouvernement sud-coréen fournira des données permettant d'effectuer des prévisions météorologiques et de surveiller la météorologie spatiale. Sa durée de vie est estimée à 10 ans.

Il s'agit du sixième et dernier lancement de l'année 2018 d'une Ariane 5 depuis la Guyane française.