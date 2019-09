Arnaud Lagardère serait en grande difficulté financière: plus de 204 millions de dettes en 2017

D'après le Financial Times, le magnat de la presse Arnaud Lagardère serait en très grande difficulté financière. Les dettes de sa holding LC&M atteindraient 200 millions d'euros, soit plus que la valeur des actions du groupe.

Le journal britannique Financial Times affirme avoir pu consulter les comptes non publiés de la holding personnelle d'Arnaud Lagardère, Lagardère Capital & Management (LC&M). Le journal indique que le groupe a accumulé plus de 204 millions d'euros de dettes à la fin 2017, soit plus que la valorisation boursière de la société, qui atteint 183 millions d'euros. Arnaud Lagardère pourrait en perdre le contrôle si les créanciers devaient exiger leur dû.

Sachant qu'aujourd'hui, le patron de presse détient encore 7,3% du capital. Le groupe qui réunit les éditions Hachette ainsi que les réseaux de boutiques Relay et des actifs dans divers médias, ne communique plus ses comptes publiquement depuis 2010.

Mais selon le Financial Times, LC&M accusait fin 2017 une dette de 204 millions d'euros. Depuis la reprise de la direction par Arnaud Lagardère, à la suite du décès de son père Jean-Luc en 2003, le cours de Bourse a fondu d'un tiers. Le Financial Times rapporte encore que Lagardère se retrouve désormais sous la pression d'un fonds activiste britannique, Amber Capital. Celui-ci détient 5% du capital de Lagardère Capital & Management. Ce fonds aurait intenté une action en justice contre LC&M, afin d'obliger la société à révéler ses comptes financiers. Des informations qu'Amber Capital a refusé de commenter.