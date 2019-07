Arrestation de Carlos Ghosn - Carlos Ghosn poursuit Nissan et Mitsubishi pour rupture abusive de contrat

(Belga) L'ancien PDG de Renault et Nissan, Carlos Ghosn, actuellement assigné à résidence à Tokyo, a intenté des poursuites contre Nissan et Mitsubishi auprès de la justice néerlandaise pour "rupture abusive" de son contrat, a rapporté mercredi le Figaro.

M. Ghosn reproche aux deux constructeurs japonais la rupture abusive de son contrat de travail comme salarié de NMBV, leur filiale commune basée aux Pays-Bas, et réclamerait jusqu'à 15 millions d'euros, selon le journal. NMBV avait remercié M. Ghosn après une réunion de son conseil d'administration, le 12 mars 2019, soit le même jour que l'annonce de sa prochaine dissolution. Si Carlos Ghosn a bien démissionné de chez Renault-Nissan BV (RNBV), ce n'était pas le cas chez NMBV, et "la rupture de contrat serait insuffisamment motivée" selon l'argumentation de ses avocats, rapportée par le Figaro. Mais pour Nissan et Mitsubishi, le contrat de Carlos Ghosn ne pouvait être valide puisqu'il n'aurait pas "été soumis au conseil d'administration de NMBV", selon le quotidien. Ni l'avocat de M. Ghosn ni ses porte-parole n'ont réagi aux sollicitations de l'AFP mercredi soir. Les deux constructeurs visés ont affirmé, toujours selon le quotidien, vouloir récupérer les rémunérations versées par NMBV à leur ancien dirigeant, soit 7,82 millions d'euros entre avril et novembre 2018. Renault a de son côté annoncé le 5 juin qu'il envisageait des poursuites contre son ancien dirigeant après avoir détecté 11 millions d'euros de "dépenses suspectes" au sein de RNBV, société commune entre Renault et Nissan basée également aux Pays-Bas. M. Ghosn, mis en examen au Japon pour diverses malversations, n'a pas été inculpé dans le cadre de ses activités au sein de NMBV. (Belga)