Arrêt de travail chez Bea Printing, qui imprime le New York Times pour le marché européen

(Belga) Le personnel de Bea Printing à Nivelles ne reprendra pas le travail ce mardi soir, a indiqué le Setca. "L'objectif de cette action est de faire plier la direction italienne, dont les organisations syndicales sont sans nouvelles depuis plus d'un mois, pour obtenir un minimum de plan social", explique le syndicat socialiste. Tous les travailleurs sont sous préavis depuis le mois de janvier.

Le contrat qui lie Bea Printing au New Yok Times se termine à la fin de l'année. En conséquence, la direction a décidé de fermer le site d'ici à la fin 2018 et a licencié en janvier dernier la vingtaine de travailleurs de l'entreprise basée à Nivelles. "Mais il n'y a aucun plan social. Rien. Même pour des mesures qui ne coûteraient rien comme le RCC (chômage avec complément d'entreprise) ou la mise en place d'une cellule de reconversion", s'indigne Pascal Strubbe, secrétaire régional du Setca pour le Brabant wallon. "C'est inadmissible en Belgique! " Vu l'"impossibilité" de se mettre à table avec la direction, le personnel dans son ensemble a décidé de ne pas reprendre le travail mardi soir pour le tirage du New York Times. L'édition européenne du quotidien américain ne sera donc pas imprimée. (Belga)