Attente aux guichets: la SNCF promet des renforts

Des renforts vont être mis en place pour diminuer le temps d'attente aux guichets des grandes gares parisiennes, dénoncé par les syndicats et subi par les clients, a promis la SNCF vendredi.

Aux 550 vendeurs en place va s'ajouter "un renfort de 150 collaborateurs, positionnés entre 08H00 et 20H00", qui doivent les aider pour "l'achat, l'après-vente, l'accueil, l'information et l'orientation des clients, notamment sur tous les weekends de départ", a indiqué la compagnie dans un communiqué.

En outre, 30 personnes supplémentaires vont épauler l'équipe du numéro d'appel 3635, qui n'est plus surtaxé depuis le 1er juillet.

De plus, de nouvelles bornes qui permettront de payer en espèces vont être mises à l'essai dans les gares de l'Est, de Lyon et du Nord, a rappelé la SNCF, qui s'engage aussi à publier les données de temps d'attente.

"Je ne peux pas me satisfaire des queues que l'on a pu voir dans les grandes gares notamment" à quelques jours des grands départs en vacances, avait tonné la ministre des Transports Elisabeth Borne vendredi matin sur Franceinfo.

"Manifestement, l'affluence a été sous-estimée. On en a parlé avec le président de la SNCF [Guillaume Pepy] et donc il y a des renforts qui vont être mis en place pour qu'on revienne à une fluidité normale", avait-elle indiqué.

"Ce n'est pas normal", avait de son côté reconnu le PDG de SNCF Réseau Patrick Jeantet sur l'antenne de RTL. "On a décidé de renforcer (le service aux guichets). Ponctuellement pour l'instant, mais il va falloir réfléchir à une mesure plus pérenne", avait-il affirmé.

Selon la CFDT-Cheminots, qui a lancé cette semaine une campagne de chronométrage du temps d'attente des clients, la SNCF a fermé de très nombreux guichets et cherche à inciter les gens à acheter leurs billets sur internet, ce qui coûte moins cher à l'entreprise.

"On a des guichets qui sont moins sollicités" car les clients "demandent de plus en plus d'acheter par internet", a noté M. Jeantet.

"On n'a pas fermé tous les guichets. Dans l'aérien aujourd'hui, c'est 100%. Chez nous, ce n'est pas le cas, et ça ne sera jamais le cas".

La SNCF explique ces files d'attentes dans les gares parisiennes par une "affluence hors norme" due à la conjonction des grands départs en vacances, d'événements climatiques qui ont perturbé fortement les circulations des trains comme les orages et les coulées de boue dans les Alpes, de la canicule et de travaux.