Atterrissage d'urgence d'un avion de la compagnie Saudi Arabian Airlines à Jeddah

(Belga) Un équipement d'atterrissage défectueux a forcé un airbus de la compagnie Saudi Arabian Airlines de procéder à un atterrissage d'urgence à Jeddah lundi soir, rapportent les médias locaux.

L'A330-200 faisait la liaison entre Médine et la capitale du Bangladesh Dhaka, selon Arab News. L'aéronef a survolé pendant plusieurs heures Jeddah avant de finir par atterrir plus tard dans la soirée, avec le train avant rétracté. L'airbus a été très abimé et les passagers ont été évacués par les sorties d'urgence. Il n'y a pas de blessé. La compagnie doit toujours s'exprimer sur la cause de l'incident. (Belga)