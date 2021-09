Au bord du gouffre, Evergrande va rembourser une petite partie de sa dette

Menacé de faillite, le géant chinois de l'immobilier Evergrande a annoncé mercredi le paiement d'intérêts sur une petite partie de sa dette, mais sans rassurer des marchés financiers qui attendent toujours de savoir si Pékin va voler au secours du groupe privé.

La crainte de voir se répéter en Chine, deuxième économie de la planète, un scénario à la Lehman Brothers, dont la faillite avait précipité la crise de 2008 aux Etats-Unis et dans le monde, a fait plonger les places financières ces derniers jours.

Tous les regards sont tournés vers le gouvernement chinois, qui n'a pas précisé s'il entendait intervenir en faveur du conglomérat, écrasé par quelque 260 milliards d'euros de dette.

Alors que menace le défaut de paiement, le promoteur géant a annoncé mercredi matin être parvenu à un accord avec des porteurs d'obligations sur une petite partie de sa dette.

Dans un communiqué adressé à la Bourse de Shenzhen (sud de la Chine), le groupe a précisé qu'une de ses filiales, Hengda Real Estate, avait négocié un plan de remboursement d'intérêts sur une obligation à échéance 2025.

Selon l'agence financière Bloomberg, Evergrande était censé honorer une échéance de 232 millions de yuans (30,5 millions d'euros) jeudi sur cette obligation à 5,8% limitée au marché obligataire intérieur.

Evergrande n'a pas précisé combien exactement il allait verser à ses créanciers.

- Manque de perspectives -

Mais le géant immobilier est loin d'être tiré d'affaire compte tenu du montant total de sa dette. Le mastodonte de Shenzhen a reconnu la semaine dernière faire face à "une pression énorme" et averti qu'il ne pourrait peut-être pas honorer tous ses engagements.

Une autre échéance est attendue jeudi: un versement de 83,5 millions de dollars (71 millions d'euros) d'intérêts sur une obligation libellée dans la monnaie américaine.

Evergrande n'a pas répondu aux questions de l'AFP afin de savoir s'il pourrait honorer ce versement. Dans le pire des cas, il aurait un délai de grâce de 30 jours pour s'en acquitter avant d'être considéré en défaut de paiement.

L'annonce du remboursement partiel "va aider et on peut espérer qu'elle va réduire un peu la volatilité et la baisse des marchés", a estimé Gary Dugan, du cabinet de conseil en investissement Global CIO Office à Singapour.

"Mais pour que la confiance revienne pour de bon, il faudrait que le marché puisse entrevoir des perspectives de restructuration chez Evergrande", a-t-il déclaré à Bloomberg.

Or, le régime communiste n'a pas précisé s'il comptait aider à renflouer le groupe privé, dont 1,4 million de logements resteraient inachevés, au grand dam d'autant de propriétaires floués.

La semaine dernière, des dizaines d'entre eux ont protesté devant le siège du groupe ainsi qu'ailleurs dans le pays. Créanciers, salariés et fournisseurs exigent aussi d'être payés par Evergrande, qui a multiplié les investissements jusqu'à ce que Pékin resserre l'an dernier les règles en matière d'emprunt.

- 'Période sombre' -

Le président du groupe, le milliardaire Xu Jiayin, a affirmé à son personnel qu'Evergrande "sortirait bientôt de sa période la plus sombre", a rapporté mardi un média d'État.

Jadis homme le plus riche de Chine, M. Xu a assuré que les chantiers reprendraient complètement et que le groupe apporterait "une réponse aux acheteurs, aux investisseurs, aux partenaires et institutions financières". Il n'a pas fourni plus de précisions.

L'annonce du paiement des intérêts n'a pas vraiment rassuré les marchés. Si la Bourse de Shanghai a clôturé en hausse de 0,4%, celle de Shenzhen a fini en baisse de 0,25% mercredi, après quatre jours de pause pour cause de jours fériés.

Les places européennes étaient bien orientées en milieu de journée.

L'OCDE a écarté mardi le risque d'un scénario à la Lehman Brothers. "La connexion entre les marchés financiers chinois et les autres est moins grande que ce que nous voyons dans le monde occidental", a déclaré la cheffe économiste de l'organisation internationale, Laurence Boone.

"L'impact serait relativement limité, mis à part pour certaines entreprises", a-t-elle ajouté, estimant que "les autorités chinoises ont la capacité budgétaire et monétaire pour amortir le choc". Mme Boone a cependant reconnu qu'une baisse éventuelle de la croissance chinoise aurait un impact au plan mondial.