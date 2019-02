Aucune annulation chez TUI fly, tous les vols seront déviés à l'étranger

(Belga) Aucun vol ne sera annulé chez TUI fly mercredi malgré la grève nationale. La compagnie aérienne les déviera tous vers les aéroports de Lille, Paris Orly, Maastricht, Eindhoven ou encore Amsterdam. Les voyageurs concernés reçoivent par SMS les informations pratiques et le nouvel horaire de leur vol, annonce la compagnie mardi soir.

Trente-six vols sont affectés par la grève, pour plus de 5.000 passagers concernés. Le tour opérateur et sa compagnie mettent à disposition 100 bus qui se chargeront de transporter les voyageurs vers et depuis les aéroports alternatifs. Pour les passagers qui devaient partir de Bruxelles ou de Charleroi, TUI fly a prévu un rendez-vous au Heysel (Brussels Expo), Parking T (av. Impératrice Charlotte à 1020 Bruxelles). Pour les passagers qui devaient partir d'Ostende, d'Anvers ou de Liège, le lieu de rendez-vous est le parking même de ces aéroports. De là, les voyageurs seront acheminés en autocar vers les aéroports étrangers. Un transfert en bus est également prévu pour les Belges de retour au pays qui atterriront dans les aéroports alternatifs. (Belga)