Audiences TV: TF1, privée de diffusion par Canal+, chute en septembre

Montage photo des logos de TF1 et Canal+, le 7 septembre 2022Lionel BONAVENTURE, Philippe LOPEZ

Si elle demeure la chaîne la plus regardée de France, TF1 a vu ses audiences chuter à un plus bas historique en septembre, conséquence de l'arrêt de sa diffusion par Canal+ en raison d'un litige commercial.

Le vaisseau amiral du groupe TF1, dont les chaînes gratuites ne sont plus diffusées par Canal+ depuis début septembre, a payé le plus lourd tribut dans ce différend commercial: il a vu sa part d'audience (PDA) dégringoler à 17,7%, perdant ainsi 2,3 points par rapport à l'an dernier, selon les données publiées lundi par Médiamétrie.

L'ensemble des chaînes du groupe (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI) enregistrent une part d'audience globale de 25,7%, contre 27,6% un an plus tôt et 26,8% en août dernier.

TF1 indique à l'AFP que cette "coupure a un impact significatif sur l'audience globale du groupe de l'ordre de -8% à -10%", tout en restant "disparate selon les chaînes et les cibles".

Malgré cela, TF1 a enregistré plusieurs succès d'audiences, parmi lesquels le lancement de sa série "Les Combattantes", dont le premier épisode a réuni 7 millions de téléspectateurs.

LCI, la chaîne d'info du groupe, progresse fortement (+0,7 point en un an), enregistrant son "meilleur mois historique" à 1,8% de PDA. Ce qui lui permet de talonner CNews, sa concurrente du groupe Canal+, en léger recul sur le mois (-0,1 point à 2,1%).

BFMTV caracole en tête du classement des chaînes d'information en continu, avec 3,5% de part d'audience (+0,6 point en un an). En bas de tableau, franceinfo grignote 0,1 point à 0,9%.

Sa maison mère France Télévisions affiche de bonnes audiences de rentrée, les chaînes du groupe public totalisant une part d'audience globale de 28,9%, en hausse de 1,2 point sur un an (hors France 4). France 2 enregistre l'une de ses meilleures audiences de septembre, avec 14,9% de PDA, en hausse de 0,7 point.

De son côté, Arte recule de 0,1 point avec 2,9% de PDA.

Le groupe Canal+ voit C8 bondir (+0,5 point à 3,2%) et sa chaîne cryptée progresser (1,5% de PDA, +0,2 point).

Rentrée en demi-teinte pour M6 qui perd 0,5 point à 8,5%, et dont les chaînes accusent un recul (W9, Gulli), exceptée 6ter (+0,4 à 1,8%).

La durée d'écoute de la télévision a poursuivi sa baisse en septembre: les Français ont regardé le petit écran 3H19 en moyenne par jour, contre 3H23 l'année précédente.