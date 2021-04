Automobile: le marché européen rebondit en mars

Le marché automobile européen a rebondi au mois de mars après un début d'année très bas, repassant la barre du million de véhicules, selon les chiffres des constructeurs.

Les ventes de véhicules neufs ont augmenté de 87,3% par rapport au mois exceptionnellement bas de mars 2020, cisaillé par les premières mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19, a indiqué l'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA) dans un communiqué.

Avec 1.062.446 véhicules vendus, le marché reste loin des records de 2017-2018 mais retrouve ses ventes des années de crise 2013-2014.

Sur les trois premiers mois de l'année, les marchés italien et français se sont fortement repris (+28,7% et +21,1%), tandis que l'Allemagne et l'Espagnes sont restées en baisse (-6,4% et -14,9%).

Le groupe Volkswagen reste le premier constructeur européen avec plus de 650.000 ventes sur les trois premiers mois de l'année (-1,4%), talonné par le nouveau groupe Stellantis (Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler) qui regagne des parts de marché (605.000 ventes), poussé notamment par les bons scores de Peugeot.

Renault reste en baisse avec 244.908 véhicules vendus, devant Hyundai-Kia, BMW-Mini et Toyota, tous en hausse.