Autour du G20, maisons (vraiment) closes, sécurité maximale et mamies loufoques

Une première depuis des funérailles impériales en 1989: les maisons de passe d'Osaka resteront closes pendant le sommet du G20, pour lequel la deuxième ville du Japon déploie une sécurité maximale, et des charmes incongrus.

Les chefs d'Etat et de gouvernement du monde entier trouveront ainsi dans la cité portuaire les toilettes à jets intégrés et siège chauffant qui font la célébrité de l'archipel.

Pour l'occasion, les célèbres WC japonais seront de plus équipés de chasses d'eau dernier cri à remplissage accéléré - 20 secondes au lieu d'une minute. Une manière d'économiser de l'eau, à l'heure des préoccupations environnementales, et le temps précieux des grands de ce monde, aux prises avec un climat international ultra-tendu.

Occupés vendredi et samedi par les conflits commerciaux et la crise iranienne, les Trump, Xi, Merkel, Poutine et Macron n'auront guère le temps de humer l'air bien particulier de la festive Osaka, dont les habitants se targuent d'un franc parler et d'un sens comique rares au Japon.

Pas sûr non plus qu'ils puissent goûter une cuisine réputée dans tout l'archipel. Par exemple les beignets au poulpe (takoyaki) - que les petits restaurants d'Osaka déclinent pour l'occasion avec des garnitures typiques des pays du G20, caviar russe ou sauce barbecue américaine.

Il restera aux leaders à écouter le surprenant rap enregistré en leur honneur par des célébrités locales, les "Obachaaan". Ces joviales sexagénaires et septuagénaires y vantent, imprimé panthère et chorégraphie loufoque à l'appui, les attraits de leur ville.

Pas question en revanche pour Osaka de plaisanter avec la sécurité. Comme c'est l'usage désormais pour ces sommets, le G20 se tient dans un véritable camp retranché, en l'occurrence un immense centre de congrès, situé sur un îlot en périphérie de la ville.

- Ecoles et maisons de passe fermées -

Si le Japon, pays réputé très sûr, a été épargné par les attentats qui ont meurtri certains pays développés ces dernières années, le gouvernement n'en déploie pas moins un dispositif conséquent: 32.000 policiers, et 60 navires de garde-côtes.

Même si les autorités ne prévoient guère de grandes manifestations anti-capitalistes à Osaka, certaines routes sont bloquées et quelque 700 écoles resteront fermées jeudi et vendredi, tandis que les consignes à bagages sont condamnées dans les stations de métro et les gares environnantes.

Plus surprenant: quelque 160 maisons closes du quartier chaud d'Osaka seront vraiment ... closes, non à la demande des autorités, mais à l'initiative des tenanciers.

C'est la première fois depuis les funérailles de l'empereur Hirohito en 1989 que les "restaurants" du quartier de Tobita-Shinchi - ainsi que se présentent officiellement ces établissements, la prostitution étant illégale au Japon depuis 1958 - ferment ainsi leurs portes.

"Nous voulions apporter notre soutien au G20 à notre manière", confie à l'AFP le chef de l'association de quartier, en demandant à ne pas être nommé.

Et d'expliquer que pour la bonne marche des affaires à long terme, Osaka a tout intérêt à faire bonne et vertueuse figure, elle qui accueillera l'exposition universelle de 2025, et qui voudrait ouvrir un grand casino international.

"Cela ne nous apportera peut-être pas de bénéfice direct. Mais si c'est bon pour Osaka en général, cela nous sera bénéfique d'une manière ou d'une autre. J'en suis sûr", espère-t-il.